Kıbrıs gazisi Halil Büzkaya Çorum'da toprağa verildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde, 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Halil Büzkaya toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara'da hastanede tedavi gören Büzkaya, dün yaşamını yitirdi.

Karahacip köyüne getirilen Büzkaya'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kıbrıs gazisi Büzkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Ortaköy Kaymakamı Adem Can Okur da katıldı.

Kanyılmaz ve Okur, cenazenin ardından Büzkaya'nın ailesine taziyelerini iletti.





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