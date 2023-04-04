Samsun'da Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'nın maketleri okul duvarında sergileniyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ilkokulun duvarına yerleştirilen Bayraktar Kızılelma, Akıncı, uzay mekiği ve Hazerfen Ahmet Çelebi maketleri ilgi görüyor.

İlkadım İlkokulu Müdürü Aydın Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin ufkunu genişletmek amacıyla, yerli ve milli insansız hava araçlarının maketlerini yaptırarak okullarında sergilemek istediklerini söyledi.

Samsun'da geçen yıl düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen hava araçlarından öğrencilerinin çok etkilendiğini belirten Peker, bu heyecanı okullarına taşımak istediklerini kaydetti.



Peker, "Orada çocukların heyecanını görmek, oradan ayrılmak istememeleri, bizi benzer araçları maket şeklinde yapmaya itti. Yerel bir atölyede yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucunda maketlerimiz tamamlandı. Okulumuzun duvarına monte ettik. Çocuklarımız her gün derse girerken aynı heyecanı yaşıyorlar." dedi.

Çocukların gündeminde artık uzay araçlarıyla insansız hava araçlarının olduğunu dile getiren Peker, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki çocuklarımız bu heyecanı yaşasınlar, içlerinde bir bilim merakı oluşsun. Geleceğin bilim insanları bu yaşlarda yetişiyorlar. Erken yaşta çocukların bu körpe zihniyetlerine bilim merakını yerleştirmek istedik. İnşallah gelecekte bu çocuklarımız daha iyilerini yapacaklar. Çünkü geçmişte atalarımız bunu yaptılar. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin de bir maketi var. Oradan, geçmişten bir bağlantı da kurduk. Kendileriyle gurur duysunlar, kendileriyle ilgili öz güven geliştirsinler. Çocuklarımızın ihtiyacı bu. Yeter ki onlara büyük hedef gösterelim, onlar daha iyisini yapacaklar diye düşünüyoruz."

Strafordan yapılan maketleri yaklaşık 50 bin liraya mal ettiklerini belirten Peker, yakın zamanda TOGG ve Devrim otomobillerinin maketlerini de yaptıracaklarını sözlerine ekledi.

İlkadım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Nazan Şahin de maketleri ilk gördüğünde çok heyecanlandığını anlattı.

Maketlerin gerçeklerini TEKNOFEST'te yakında görebilme şansı elde ettiğini ifade eden Şahin, "Bunlar bizim milli, kendi ürettiğimiz uçaklarımız. Akıncı ve Kızılelma'yı zaten daha önce takip ediyordum, bunlarla ilgi gelişmeleri. Okulumuzda sergilendiği için de çok mutlu oldum, çok heyecanlandım gururlandım." diye konuştu.

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