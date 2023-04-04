Samsun'da Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'nın maketleri okul duvarında sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'nın maketleri okul duvarında sergileniyor

AA

Samsun'da Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'nın maketleri okul duvarında sergileniyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ilkokulun duvarına yerleştirilen Bayraktar Kızılelma, Akıncı, uzay mekiği ve Hazerfen Ahmet Çelebi maketleri ilgi görüyor.

İlkadım İlkokulu Müdürü Aydın Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin ufkunu genişletmek amacıyla, yerli ve milli insansız hava araçlarının maketlerini yaptırarak okullarında sergilemek istediklerini söyledi.

Samsun'da geçen yıl düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen hava araçlarından öğrencilerinin çok etkilendiğini belirten Peker, bu heyecanı okullarına taşımak istediklerini kaydetti.

Peker, "Orada çocukların heyecanını görmek, oradan ayrılmak istememeleri, bizi benzer araçları maket şeklinde yapmaya itti. Yerel bir atölyede yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucunda maketlerimiz tamamlandı. Okulumuzun duvarına monte ettik. Çocuklarımız her gün derse girerken aynı heyecanı yaşıyorlar." dedi.

Çocukların gündeminde artık uzay araçlarıyla insansız hava araçlarının olduğunu dile getiren Peker, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki çocuklarımız bu heyecanı yaşasınlar, içlerinde bir bilim merakı oluşsun. Geleceğin bilim insanları bu yaşlarda yetişiyorlar. Erken yaşta çocukların bu körpe zihniyetlerine bilim merakını yerleştirmek istedik. İnşallah gelecekte bu çocuklarımız daha iyilerini yapacaklar. Çünkü geçmişte atalarımız bunu yaptılar. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin de bir maketi var. Oradan, geçmişten bir bağlantı da kurduk. Kendileriyle gurur duysunlar, kendileriyle ilgili öz güven geliştirsinler. Çocuklarımızın ihtiyacı bu. Yeter ki onlara büyük hedef gösterelim, onlar daha iyisini yapacaklar diye düşünüyoruz."

Strafordan yapılan maketleri yaklaşık 50 bin liraya mal ettiklerini belirten Peker, yakın zamanda TOGG ve Devrim otomobillerinin maketlerini de yaptıracaklarını sözlerine ekledi.

İlkadım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Nazan Şahin de maketleri ilk gördüğünde çok heyecanlandığını anlattı.

Maketlerin gerçeklerini TEKNOFEST'te yakında görebilme şansı elde ettiğini ifade eden Şahin, "Bunlar bizim milli, kendi ürettiğimiz uçaklarımız. Akıncı ve Kızılelma'yı zaten daha önce takip ediyordum, bunlarla ilgi gelişmeleri. Okulumuzda sergilendiği için de çok mutlu oldum, çok heyecanlandım gururlandım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAMDOB "Keloğlan ile uzaylılar" çocuk oyununu sahneledi
YEREL HABERLER SAMDOB "Keloğlan ile uzaylılar" çocuk oyununu ...
Kıbrıs gazisi Halil Büzkaya Çorum'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi Halil Büzkaya Çorum'da toprağa verildi
Samsun'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Samsun'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı (2)
Samsun'da komşuların kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da komşuların kavgasında 1 kişi silahla ...
Öğrencilerine matematiği oyunlarla sevdiriyor
YEREL HABERLER Öğrencilerine matematiği oyunlarla sevdiriyor
Kanserde erken teşhis için tarama programlarına katılma önerisi
YEREL HABERLER Kanserde erken teşhis için tarama programlarına ...
Samsun'da silahlı kavgaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavgaya 2 tutuklama
KAVSİAD'dan deprem bölgesine 8 ton gıda yardımı
YEREL HABERLER KAVSİAD'dan deprem bölgesine 8 ton gıda yardımı
GÜNCELLEME - Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlıya ev hapsi verildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da piyasaya sahte para sürmek ...
Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 zanlı ...
Samsun´da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun´da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
Asarcık Üreten Kadınlar Derneği depremzede kadınlarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Asarcık Üreten Kadınlar Derneği depremzede kadınlarla ...
SAMSUN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ OPERASYONU: 65 GÖZALTI
YEREL HABERLER SAMSUN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ OPERASYONU: 65 ...
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 ...
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheli emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda ...
Samsun'da karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı ...
Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye ...
Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı - Yeniden
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı ...
Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı
Salıpazarı Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Salıpazarı Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı ...
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "Ulusal Kanser Haftası" mesajı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "Ulusal Kanser ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Samsunspor, Karabükspor´un rekorunu kırmak istiyor
YEREL HABERLER Samsunspor, Karabükspor´un rekorunu kırmak istiyor
OMÜ'nün kuruluşunun 48. yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER OMÜ'nün kuruluşunun 48. yıl dönümü kutlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.