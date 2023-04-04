Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza uygulandı.



Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde M.A'ya ait kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese gitti.



Kahvehanede, M.A, H.Ç, N.S, M.S, H.Ç, H.G, S.K, M.B, E.G. ve O.K'nin kumar oynadıklarını tespit edildi.



Masadaki iskambil kağıtları ve 1700 liraya el koyan ekipler, kumar oynayan bu kişilere 40 bin 550 lira ceza kesti.

M.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" da yasal işlem başlatıldı.

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