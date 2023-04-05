Samsun'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Vezirköprü ilçesinden Samsun yönüne giden Hasan A. (44) idaresindeki 55 ADP 570 plakalı otomobil, Samsun Vezirköprü Yolu İmircik Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mete Buğra A. (19) ile Erol P. yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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