Terme Belediye Başkanı Kılıç, muhtarlarla iftarda buluştu

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SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi.

Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Yılmaz, iftar davetine gelen misafirlere teşekkür etti.

Belediye Başkan Kılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu akşam güzel bir topluluk var burada ve sizler ile buluştuk. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah ülkemizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin." dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.





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