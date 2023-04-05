19 Mayıs'ta öğrenciler için ramazan etkinliği

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​​​​​​​SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler İlk-Ortaokul'unda ramazan ayı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Yörükler İlk-Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte geçmişte ramazan ayında yapılan ört ve adetler canlandırıldı.



Okul Müdürü Sedat Yiğiter, öğrencilere geçmiş ramazanları anlatmak istediklerini belirtti.

Etkinliklerin ramazan ayı boyunca devam edeceğine işaret eden Yiğiter, "Öğrencilerimize ramazan ayındaki örf ve adetlerimizi anlatıyoruz. Ramazan ayı bilmeceleri, ramazan şerbeti, ramazan kolisi konusunda bilgi veriyoruz. Aynıca öğrencilerimizi Hacivat ve Karagöz gölge oyunları ile eğlendiriyoruz." dedi.​​​​​​​





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