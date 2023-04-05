Havza'da bilek güreşi turnuvası yapıldı

SAMSUN (AA) - Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bilek güreşi turnuvası düzenlendi.

Havza Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada farklı kategorilerde yaklaşık 100 öğrenci mücadele etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu amaç için kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlemiş olduğumuz spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilerimize ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek." dedi.

Turnuvayı takip eden Havza Milli Eğitim Müdürü Hakan Erhan ise etkinlikler kapsamında futbol, futsal, voleybol, koşu, dart ve bilek güreşi branşlarında turnuva ve müsabakalar düzenlendiğini ifade ederek, "Etkinliklerimize birçok çocuğumuz katıldı. Burada amacımız öğrencilerimizin sportif yeteneklerini öne çıkarmak ve sosyal hayatlarına katkı sunmak. Bu etkinliklerimize destek olan Havza Kaymakamlığımız, Havza Belediyemiz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ederim." diye konuştu.

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