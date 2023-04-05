GÜNCELLEME - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüpheliler S.D, L.Y. ve M.K'nin içinde bulunduğu aracı İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi polis uygulama noktasında durdurdu.

Zanlıların üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, 220,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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