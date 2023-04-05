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SAMSUN (AA) - Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda üç gün süren şampiyonaya, 55 ilden 750 sporcu katıldı.

Şampiyonada 45 kiloda Ebubekir Gür, 48 kiloda Alper Akbal, 51 kiloda Kahraman Eskisarılı, 55 kiloda İsmail Mertkollu, 60 kiloda Yasin Uzun, 65 kiloda Remzi Temur, 71 kiloda Ferhat Yiğit, 80 kiloda Deniz Kabaktaş, 92 kiloda Mustafa Altunsoy, 110 kiloda Mehmet Can Üngör birinci oldu.



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