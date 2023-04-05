Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı

AA

Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı.

İlçenin Pelitköy Mahallesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Yasemin Ö. yönetimindeki 55 AFC 738 plakalı otomobil, tramvay durağına çarptı.

Duraktaki 5 yolcu ile yaya geçidinden geçen bir kişi, otomobilden son anda kurtuldu.

Yaralanan olmayan kazada tramvay istasyonunda ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil çevredekilerin yardımıyla tramvay hattından çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüseyin Eroğlu: Samsunspor'un tüm Türkiye'nin takdirini kazanması çok gurur verici
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: Samsunspor'un tüm Türkiye'nin ...
Samsunspor, şampiyonluğunu erkenden ilan etmek istiyor
YEREL HABERLER Samsunspor, şampiyonluğunu erkenden ilan etmek ...
Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin tramvay durağına çarptığı kaza kamerada
Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye ...
İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu getiren 3 şüpheli ...
Havza'da bilek güreşi turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Havza'da bilek güreşi turnuvası yapıldı
19 Mayıs'ta öğrenciler için ramazan etkinliği
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta öğrenciler için ramazan etkinliği
Gazeteci Şaban Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Şaban Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da son 1 ayda, aranan 1666 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da son 1 ayda, aranan 1666 kişi yakalandı
Türkiye'de köstebek familyasının alt türü belirlendi
YEREL HABERLER Türkiye'de köstebek familyasının alt türü belirlendi
İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul´dan Samsun´a uyuşturucu getiren 3 şüpheli ...
Nörolojik hastalıklara `yapay zeka´ ile tedavi
YEREL HABERLER Nörolojik hastalıklara `yapay zeka´ ile tedavi
GÜNCELLEME - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren ...
İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da ...
Terme Belediye Başkanı Kılıç, muhtarlarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Terme Belediye Başkanı Kılıç, muhtarlarla iftarda ...
Gölete uçan hafif ticari araçtaki çift, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gölete uçan hafif ticari araçtaki çift, hayatını ...
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 şüpheliden 31'i adliyede
YEREL HABERLER Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 ...
Samsun'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi ...
Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki çift öldü
YEREL HABERLER Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki çift ...
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyede
YEREL HABERLER Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda ...
Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin TL ceza
Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza verildi
YEREL HABERLER Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye 40 bin 550 lira ...
Samsun'da Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'nın maketleri okul duvarında sergileniyor
YEREL HABERLER Samsun'da Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'nın maketleri ...
SAMDOB "Keloğlan ile uzaylılar" çocuk oyununu sahneledi
YEREL HABERLER SAMDOB "Keloğlan ile uzaylılar" çocuk oyununu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.