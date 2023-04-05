Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı.

İlçenin Pelitköy Mahallesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Yasemin Ö. yönetimindeki 55 AFC 738 plakalı otomobil, tramvay durağına çarptı.

Duraktaki 5 yolcu ile yaya geçidinden geçen bir kişi, otomobilden son anda kurtuldu.

Yaralanan olmayan kazada tramvay istasyonunda ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil çevredekilerin yardımıyla tramvay hattından çıkarıldı.



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