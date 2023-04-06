Çarşamba'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Memiş toprağa verildi.

Memiş, 72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Çarşamba Abdullahpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Memiş, Sarıcalı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kıbrıs gazisi Memiş'in yakınları ile Kaymakam Şükrü Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

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