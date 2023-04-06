Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kocaman Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kılıç, mahallede teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

Ramazan ayında mahalleleri ziyaret etmeye devam eden Kılıç, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini de yerinde dinledi.

Başkan Kılıç'a, AK Parti İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kılıç, "AK Parti İlçe Başkanımız Mümin Osman Ertan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Kocaman Mahallemizde eda ettiğimiz teravih namazı sonrası hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bizlere gönüllerini açan ve dualarını eksik etmeyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kalorifer kazanına atılan fazla kömür yangın ihbarına yol açtı

Samsun'un Bafra ilçesinde yangın ihbarı tüm birimleri harekete geçirdi.

İshaklı Mahallesi'nde bulunan 1930 Bafraspor'un kulüp binasının pencerelerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar yangın ihbarında bulundu.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaptığı incelemelerde kulüp binasının kalorifer kazanına fazla kömür atılmasından dolayı bacanın çekmediği, binanın içinin dumanla dolduğu belirlendi.

- Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, depremzede ailelerle iftarda buluştu

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Malatya'dan ilçeye gelen depremzede ailelerinin sofrasına misafir oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılıç ve eşi Asuman Kılıç, depremzede Altınöz ve Şencin aileleriyle oruçlarını açtı.

İftar öncesi aile üyeleriyle ayrı ayrı sohbet eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ülke olarak bizleri derinden yaralayan asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Milletçe yaralarımızı sarmak için çalıştığımız bu günlerde Ramazan-ı Şerif’in maneviyatı içinde dostluk ve kardeşlik duygularımızı geliştirmeye gayret ediyoruz. Bizler sadece bugün değil her gün depremzede kardeşlerimizin yanındayız. İlçemize Malatya deprem bölgemizden gelen ailelerimizle birlikte aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşıyor, bizleri aynı sofrada buluşturan Yüce Rabbime hamdediyorum. Rabbim birliğimizi baki, tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin." ifadelerini kullandı.

Kılıç, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.





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