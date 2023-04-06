Bafra'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi Lale 1 . Sokak'ta Ö.K, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle G.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Sağ bacağına iki mermi isabet eden Ö.K, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Zanlı, silahıyla emniyet güçlerine teslim oldu.

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