Bafra'da Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri kapsamında Bafra Kültür ve Sanat Merkezi'nde program düzenlendi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı konuşmada, bir gelenek olan Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri'ni hep birlikte yeniden kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kılıç, "Türkiye’de sadece Bafra'da kutlanılan Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri manilerin eğlenceli kıldığı, rengarenk kandillerin süslediği, şekerlerin tatlandırdığı görsel bir şölendir. Bu güzel gecede çocuklarımızı sevindiriyoruz. Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri'nin, bu geleneğin bir parçası olan çocuklarımızın hafızasında yer edinmesini sağlamak biz büyüklerin görevidir. Uzun yıllardan beri süregelen geleneğin şehrimizde halen yaşatılıyor olması, yıllardır bu coğrafyada omuz omuza yaşayan bizlerin birlik ve beraberliğinin en önemli simgesi." dedi.

Kılıç'ın konuşmasının ardından çocuklar için sihirbaz gösterileri, kukla oyunu, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelenirken program ikramlarla son buldu.

Programa, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, daire kurum amirleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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