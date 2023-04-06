Samsun Valisi Dağlı Anadolu Ajansının kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dağlı, mesajında, Anadolu Ajansının Kurtuluş Mücadelesi'ni başarıya ulaştıracak kararları ve haberleri en kısa zamanında millete bildirmekle işe başladığını belirtti.

Her geçen yıl artan birikimi ve yeni atılımlarıyla ajansın daha da büyüyüp güçlendiğine işaret eden Dağlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan ve İstiklal Mücadelesi'nin kazanılmasına önemli katkılar sunan Anadolu Ajansı, halkı doğru bilgilendirerek milletimizin güvenini ve saygısını kazanmış, basınımızın önemli yapı taşlarından birisi haline gelmiştir. Kurulduğu günlerde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi de ekleyerek yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da önde gelen ajansları arasına girmiştir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının Türk basınının gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Depremde, savaşta, afette ve salgında fedakarca çalışan Anadolu Ajansı, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirerek, Türk basınının gurur kaynağı oldu. İlimizde kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve şükranla anıyorum. Yayın hayatınızda başarılarınızın devamını diliyor, tüm çalışanlarınıza muhabbet ve selamlarımı sunuyorum."





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