Nebiyan'da oryantring yarışması düzenlendi

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları oryantiring grup müsabakaları gençler A-B yarışları Nebiyan Dağı Festival alanında düzenlendi.

19 Mayıs Belediyesinin katkılarıyla bölgesel olarak 17 ilden 30 takımın katıldığı yarışlarda 350 sporcu parkuru tamamladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından koordine edilen yarışta 22 hakem görev yaptı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada "17 ilden yaklaşık 350 sporcu yarışlar için ilçemizde bulunuyor. Oryantiring sporunu ilk olarak 2019 yılında Nebiyan Doğa Festivalinde Samsun İl Temsilciliği ile birlikte ilçemizde gerçekleştirmiştik. Ardından her yıl farklı etkinliklerde ve belediyemizin katkılarıyla hazırlanan farklı haritalarda bu yarışlar gerçekleşti. Biz bu yarışmaların artık uluslararası boyutta bu bölgede yapılmasını istiyoruz." dedi.

Yarışlar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara madalyaları, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak ve Samsun Oryantiring İl Temsilcisi Eray Kurtoğlu tarafından verildi.

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