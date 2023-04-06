Jandarma kırsaldaki öğrencilere trafik eğitimi verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, mobil trafik eğitim aracı ile gittikleri kırsal bölgelerde yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Jandarma trafik ekipleri, Havza ile Vezirköprü ilçelerindeki kırsal bölgelerde eğitim gören 5-12 yaş arasındaki 136 öğrenciye eğitim vermek için okul bahçelerine mobil trafik eğitim aracını konuşlandırdı.

Öğrencilere, hazırlanan parkurda trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme, görülme ve duyma, yaya ve okul geçitleri, trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması konularında bilgi verildi.

Mini araçlara bindirilen öğrenciler, jandarma ekiplerinin gözetiminde trafik levhaları ile donatılan alanda sürüş yaptı.

Teorik ve uygulamalı eğitim verilen öğrencilere daha sonra boyama kitabı hediye edildi.









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