Çarşamba ilçesinde silahla kazara kendini vuran kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde bir iş yerinin önünde bekleyen F.B'nin belindeki silah aniden ateş aldı.



Bacağından yaralanan F.B, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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