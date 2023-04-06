Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor yarın Göztepe ile karşılaşacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Son olarak sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Samsun ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 50 puan topladı.

Ligde 54 puanla ikinci sıradaki Eyüpspor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, son 2 haftada alacağı galibiyetlerle Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemek için sahaya çıkacak.



Göztepe maçının ardından Tuzlaspor'u konuk edecek Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 36. haftayı 3-0 hükmen galibiyetle tamamlayacak. Eyüpspor ise söz konusu haftayı maç yapmadan geçecek.



Sezonun ilk yarısında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan ve ikinci devredeki karşılaşmayı 4-1 kazanan Yılport Samsunspor, ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı.

Samsunspor'da kart cezası bulunan Alim Öztürk ile Celil Yüksel, Göztepe maçı kadrosunda yer almıyor.

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