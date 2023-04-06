Havza Belediye Başkanı Özdemir Havza OSB ziyaret etti

SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Özdemir, Havza OSB’de Blacksea Aqua Feed Yem firması tarafından 26 bin metrekarelik alanda, 20 bin metrekare inşaat alanına sahip, balık yemi üretimi yapacak fabrikanın şantiyesinde incelemelerde bulunarak, şantiye sorumlularından bilgi aldı.

Özdemir, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bir süre önce inşaat faaliyetlerine başlayan fabrikanın eylül ayında üretime geçmesini beklediklerini ifade etti.



Özdemir, "İnşallah bu tesis üretime geçtiğinde ilk etapta 150 hemşehrimize iş imkanı sağlayacak. Havza büyüyor ve gelişiyor. Havza OSB'nin de katkıları ile bu büyüme ve gelişim süreci daha da hızlı olacak. Havza Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hem ülkemizin hem de ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İnşaatı devam eden fabrika ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

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