19 Mayıs ilçesinde seracılık yapan çiftçilere destek

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçilere marul fidesi desteği verildi.

Serada yetiştiricilik yapan çiftçilere teknik destek sağlayan 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aynı zamanda seracılık yapan 3 çiftçiye de marul fidesi hibe etti.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ziraat mühendisleri Selda Eser, Halit Kıvanç Sekban, Meryem Çelik ve Duygu Can ilçedeki sera alanlarını kontrol ederek çiftçilere teknik konularda bilgi verdi.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, "İlçemizde sebze yetiştiriciliğinin gelişmesi noktasında 2023 yılında çiftçilere brokoli ve marul fidesi desteğinde bulunduk. Aynı zamanda sebze üretimine katkı sunması amacıyla önemsediğimiz bir diğer projemiz de seracılığın gelişmesi. Bu proje kapsamında da ilçemizde üç adet seranın inşası devam etmektedir." dedi.





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