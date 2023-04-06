Samsun'da silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi Lale 1 . Sokak'ta Ö.K, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle G.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sağ bacağına iki mermi isabet eden Ö.K, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.A. silahıyla birlikte emniyet güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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