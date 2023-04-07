Alaçam'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun Kırsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ı ziyaret etti.



Kaymakam Zaman, ziyaretinden dolayı Özbey'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Özbey de Zaman'a çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



- Alaçam'da fiziksel etkinlik gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan protokol kapsamında Alaçam ilçesinde ilkokullarda fiziksel etkinlik gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Alaçam Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklere ilçedeki 6 okuldan 250 öğrenci katıldı.



Proje ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, beden eğitimi spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi planlanıyor.



Etkinliklerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okullar, mayıs ayında Samsun'da yapılacak yarışmalarda Alaçam'ı temsil edecek.





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