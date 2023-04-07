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SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu'nda, B Grubu play-off 7'nci maçında 1930 Bafraspor, sahasında Alaçamspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı Berkay Yavuz, Fatih Yüzbaşı ve Türker Karabayır hakem üçlüsü yönetti.

1930 Bafraspor'un golleri Furkan Sefa Bulanık ile penaltıdan Halim Boşnak'tan geldi. Alaçamspor'un gollerini ise Burak Kus ve Celil Kurt kaydetti.

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

1930 Bafraspor'un Havza Belediyespor ile yapacağı play-off sekizinci maçı, Havza ekibinin ligden çekilmesi nedeniyle oynanmayacak.

Grupta Alaçamspor 16 puanla lider, 1930 Bafraspor ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Maçların tamamlanmasıyla grubunu birinci bitirecek takım, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme hakkı elde edecek.



İkinci sıradaki takım ise BAL'dan gelecek takımla play-off maçı oynayacak.





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