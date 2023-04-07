Samsun'da motivasyon ve uyum desteğiyle depremzede öğrencilerin yaraları sarılıyor

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Samsun'a yerleşen öğrenciler, motivasyon ve uyum desteğiyle depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden kurumların koordinasyonu ya da kendi imkanlarıyla kente gelen aileler ile öğrencilere birçok alanda destek oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda, Canik Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Canik Gençlik Merkezi ve Türkiye'nin ilk orman okulu olma özelliği taşıyan Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle, afet bölgesinden gelerek ilçedeki okullara kaydolan öğrencilere yönelik okula ve sosyal hayata uyumun yanı sıra motivasyon amaçlı faaliyetler yürütülüyor.

Depremzede öğrencilerin sınıf arkadaşları ile birlikte ağırlandığı Canik Gençlik Merkezi'nde öğrenciler gençlik liderleri eşliğinde robotik kodlama, ahşap boyama, akıl ve zeka oyunları gibi atölyelerden faydalanıyor, erdem parkurunda eğlenceli ve öğretici aktivitelerde bulunuyor.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde de depremzede öğrencilerin bulunduğu sınıflarla gölge oyunu, tiyatro gösterileri ve çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştirilerek depremin travmatik izlerinin oyun terapisi yoluyla silinmesi amaçlanıyor.

Canik Orman Okulu'na misafir olan öğrenciler ise Ekolojik Okuryazarlık, Küresel İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Çevre Bilgisi modüllerinde etkinliklerde bulunuyor, Sürdürülebilir Yaşam Becerileri modülünde doğal çikolata ve taş fırında atalık buğday unu ile ekşi mayalı ekmek yapmayı öğreniyor. Çocuklar macera ve oyun parkurlarında da gönüllerince eğlenip stres atıyor.

- Yapılan çalışmalar çocuklara ciddi katkılar sağladı

Etkinliklerde öğrencilere eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, AA muhabirine, çocukların yaşadıkları travmayı atarak bir an önce sosyal hayata dönmeleri için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Oyun, psikolojik ilkyardım desteği, oyunla terapi gibi pek çok etkinliğe imza attıklarını belirten Köseoğlu, "Amacımız bu etkinliklerle, çok faklı travmalara neden olan depremin etkisini çocuklarımızın yüreklerinden bir an önce silmek. Onların sosyal hayata, normal hayata dönmelerini, normalleşmelerini sağlamak. Depremin ilk anından itibaren bölgedeki çalışmalar süratle gerçekleşti. İlçemizde de kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Köseoğlu, rehberlik destek programlarıyla çocukların yaşadıkları travmaları atlattıklarının gözlemlendiğini dile getirerek, "Ziyaretlerde de velilerimiz bu tip etkinliklerin devam etmesini arzu ettiklerini söylüyorlar. Bundan hareketle yapılan çalışmaların çocuklara ciddi katkılar sağladığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Canik Gençlik Merkezi'nde görevli İlknur Altan da deprem bölgesinden gelen öğrencileri sınıflarındaki diğer öğrencilerden ayırmadan sosyal yaşama uyum sağlamaları için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Çeşitli aktivitelerle gençlerin içinde bulundukları duruma alışmalarını sağlamaya çalıştıklarını aktaran Altan, "Amacımız, depremzede kardeşlerimizin geldikleri bölgede daha çabuk adaptasyonlarını ve bir an önce normal yaşama dönmelerini sağlamak. Bunu yaparken de onları ayrıştırmıyoruz, sınıflarıyla birlikte etkinliklere alıyoruz." diye konuştu.



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