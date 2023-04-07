Salıpazarı'nda "Polis Haftası" dolayısıyla mevlit düzenlendi

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SAMSU (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Gökçeli Pazaryeri Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen polisler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programda İlçe Müftüsü Kenan Doğru, şehitler için dua etti.





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