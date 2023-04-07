Havza'da İlkokullar Fiziksel Etkinlik Oyunları düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında İlkokullar Fiziksel Etkinlik Oyunları Projesi düzenleniyor.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Havza Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, farklı ilkokullardan öğrenciler temel spor eğitimi çerçevesinde performans ve rekabete dayalı olmayan, çok yönlü oyunsal faaliyetlere katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, proje ile öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yoluyla yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejilerle bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarının amaçlandığını kaydetti.





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