Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Görkem K. idaresindeki 52 DJ 337 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe Mahallesi mevkisinde çöp konteyneri ve bariyere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.



Kazada yaralanan Görkem K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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