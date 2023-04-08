Havza TSO'dan Havza OSB yatırımcılarına iftar

SAMSUN (AA) - Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırım yapan iş insanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Bir tesiste düzenlenen iftar programında konuşan Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, programa katılanlara teşekkür etti.



2013 yılında bir hayal ile yola çıktıkları Havza OSB'de önemli bir yere gelindiğine işaret eden Acar, "Havza OSB'de 29 firmamız yer almakta. Bunlardan 8'i yatırımlarını tamamladı. Diğer firmalarımızın yatırımları da hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah birkaç sene içinde Havza OSB, bölgemizin üretim ve istihdam merkezi olacak. Havza'mız ve şahsım adına tüm yatırımcılarımıza ilçemize yapmış oldukları yatırımlardan dolayı teşekkür ederim." dedi.

İftara katılan iş insanları adına konuşan Uğur Balkuv ise Havza'yı tercih etmelerindeki en büyük nedenlerden birinin ilçedeki samimiyet ve istek olduğunu vurgulayarak, "Havza OSB konumu, lojistik imkanları ile tercih nedenlerimizden fakat en büyük etken, başta TSO başkanımız Erkan Bey ve idarecilerin samimiyeti ve istekleri. Bu olgular yatırımcılar için çok önemli etkenler. Kendilerini göstermiş oldukları samimiyet ve ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran ile yönetim ve meclis üyeleri, Havza OSB'de yatırım yapan firmaların temsilcileri katıldı.







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