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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Alaçam ilçe seçmeleri yapıldı

AA

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Alaçam ilçe seçmeleri yapıldı

SAMSUN (AA) - Alaçam Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ilçe seçmeleri gerçekleştirildi.

Gençlik Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında her yıl düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği dolayısıyla Alaçam Spor Salonu'nda ilçe seçmeleri yapıldı.

Seçmelere ilçedeki dört okuldan 100 civarında öğrenci katıldı.

Seçmelerde dereceye giren öğrenciler, mayıs ayında Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından yapılacak şenliklerde Alaçam'ı temsil edecek.


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