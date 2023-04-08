Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi, depremzede çocuklarla maç yaptı

SAMSUN (AA) - Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibince, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara yönelik spor etkinliği düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan destek merkezince deprem bölgesindeki çocuklara moral vermek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hanife Öztürk Erdil başkanlığındaki ekip, Kahramanmaraşlı çocuklarla futbol ve voleybol maçları yaptı.

Ekipte yer alan Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy, düzenledikleri spor müsabakalarıyla çocukların yüzünün gülmesine vesile olduklarını dile getirerek, "Halk Eğitimi Merkezi çalışanları olarak depremden en çok zarar gören yerlerden Kahramanmaraş'a gittik. Çadırkentte bazı çocuklarda moral bozukluğu hissettim. Bir nebze olsun o çocuklarımızı deprem etkisinden uzaklaştırmak için voleybol ve futbol takımları kurduk. Çocuklarımız çok sevindi." dedi.

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