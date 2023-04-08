Bafra'da, "Temel Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Kur'an Kursları Yarışıyor Temel Dini Bilgiler Yarışması" gerçekleştirildi.

Bafra Müftülüğüne bağlı yatılı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi konularda dini bilgilerini ölçmek ve öğrenmeye teşvik etmek amacıyla "Kur'an Kursları Yarışıyor Temel Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.

İlçe Müftüsü Necmettin Kayar'ın başkanlığı, şube müdürü Abdülkadir Kılıç ve din hizmetleri uzmanı Süleyman Dinçer'in jüri üyeliği, din görevlisi Hüseyin Kul'un koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmada, önce Kur'an kurslarının kendi içinde sınıfları arasındaki birincileri belirlendi.

Bafra Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen yarışmanın finalinde ise birinciliği Merkez Büyük Cami Kur'an Kursu, ikinciliği Darboğaz Kur'an Kursu, üçüncülüğü de Kuşçular Kur'an kursu elde etti.

Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle dereceye giren ve yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Kayar, öğrencilere hafızlık ve temel dini bilgileri öğretmede fedakarca görev yapan Kur'an kursu öğreticileri ile yarışmasında dereceye giren ve diğer katılan öğrencileri tebrik etti.





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