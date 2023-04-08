Samsun Devlet Opera ve Balesi "Afife" balesini sahneledi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ilk kez "Afife" balesini sahneledi.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda Cumhuriyet öncesi yıllarda, tüm toplumsal baskılara rağmen tiyatro sahnesine çıkarak Türk tiyatro tarihine adını yazdıran Afife Jale'nin hayatını anlatan modern bale ve dans drama yapıtı "Afife"yi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Koreograf Beyhan Murphy'nin Afife Jale'nin hayatından yola çıkarak yarattığı eserin müzikleri besteci Turgay Erdener'e ait.

Afife Jale'nin, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı ve tüm yetilerini kaybettiği son döneminden geçmişe dönüşlerle kurgulanan bale, sanatçının hayatının heyecan, zorluk ve aşk dolu dört dönemine odaklanıyor.

SAMDOB orkestrasının ve kadın korosunun yer aldığı balenin dekor tasarımı Adnan Öngün'e, kostüm tasarımı ise erken yaşta hayatını kaybeden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan'a ait. Kıvanç Tepe'nin orkestra ve koro şefliğini yaptığı eserin ışık tasarımında Beyhan Murphy ve Oğuz Murat Yılmaz'ın ortak imzası var.

Eylül Benek Kuru'nun başkemancı olarak görev yaptığı Afife balesi, iki perde olarak seyirciyle buluştu.

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