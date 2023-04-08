1930 Bafraspor Teknik Direktörü Us, görevinden istifa etti

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SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi ekiplerinden 1930 Bafraspor Teknik Direktörü Birol Us, görevinden istifa etti.

Birol Us, yaptığı açıklamada, çok sevdiği 1930 Bafraspor'da yönetim kurulunun kalmasını istemesine rağmen motivasyonunu kaybettiğini ve yorulduğunu belirtti.



Kalan iki maçta faydalı olamayacağını düşündüğünü dile getiren Us, takıma zarar vermemek için kendi isteğiyle ayrılmak istediğini vurguladı.



Us, görevinden ayrıldığına işaret ederek, bugüne kadar verdiği desteklerinden dolayı kulüp başkanına, yönetim kuruluna, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.

Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu'nda B Grubu'nda mücadele eden 1930 Bafraspor, play-off'larda 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.





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