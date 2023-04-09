Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Recep B'nin kullandığı 55 ND 975 plakalı motosikletle, Rafet K'nin kullandığı 55 FN 051 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Recep B. ile yanında bulunan Mutlu C. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, motosikletin trafik tescil sorgusunda, sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı, sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilerek motosiklet sahibi ve Recep B'ye toplam 17 bin 767 TL idari para cezası uygulandı.

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