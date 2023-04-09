Termeli kadınlar kermes geliriyle konteyner bağışı yaptı

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SAMSUN (AA) - Terme ilçesinde kadınlar, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle aldıkları konteyneri Kahramanmaraş'taki depremzede aileye bağışladı.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremzedelere yardım etmek isteyen "Termeli Kadınlar El Ele Platformu" üyelerince düzenlenen kermesten elde edilen gelirle konteyner alındı.



Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Termeli kadınların aldıkları konteyner Göksun ilçesi Kızılöz Mahallesi'nde, Peri Kaya ve ailesine teslim etti.

Kırsal bölgedeki evi depremden zarar gördüğü için çadırda kalan Peri Kaya ve ailesine Termeli kadınların selamını ileten Kılıç, şunları aktardı:



"Biz Terme Belediyesi olarak yaklaşık 50 konteyneri AFAD koordinesinde bölgeye göndermiştik. Bugün de Termeli kadınlarımızın kendi el emekleri ile satın aldıkları konteyneri Peri teyzemize ulaştırdık. Ayrıca temin ettiğimiz diğer bir konteyneri de aşevinde kullanılmak üzere yetkililere teslim ettik."









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