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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinden deprem bölgesine giden Halk Eğitimi Merkezi ekipleri depremzedelere moral olmak için çalıştı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta hafta boyunca ramazan etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Kendi başkanlığında kurulan ekipte Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Özkan Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Esra Çörtük, Resim Öğretmeni Fatma Ok, Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri Melek Uyar, Nevin Kotan ve Hümeyra Şen ile Atakum Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Mürvet Yiğit'in olduğunu belirten Erdin, etkinliklerle depremzedelere moral vermeye çalıştıklarını belirtti.

Erdin," Gündüz yapılan faaliyetlerin yanında akşam iftardan sonra ise çay, helva, patlamış mısır, pasta ikramı yapıldı. Ney dinletisi, şiir dinletisi, ramazan manileri söylendi, yarışmalar yapıldı. Ramazan faaliyetlerine çadır kent sakinleri büyük ilgi gösterdi. Yöresel Tirşik çorbası pişirilerek depremzedelere dağıtıldı. Ayrıca, çadır kentte yaşayan Sıla ve Orkun adlı gençlere nişan organizasyonu yapılarak mutluluklarına ortak olundu." dedi.

- Terme Belediyesinden Kahramanmaraş'a iftar çadırı

Terme Belediyesi deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta iftar çadırı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Kılıç, merkez Onikişubat ilçesine kurulan iftar çadırında afetzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzede ailelerle yakından ilgilenen Kılıç, depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kılıç, "Mübarek ramazan ayının manevi iklimini bu yıl hüzün içinde yaşıyoruz. Kardeşlik, paylaşma ve dayanışma örneği olarak deprem bölgesindeyiz."ifadelerini kullandı.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta kurduğumuz gönül soframızda depremzede kardeşlerimizle buluşuyoruz. Bölgede kurduğumuz çadırlarımızda depremden etkilenen vatandaşlarımıza iftar ve sahur yemeği ikram ediyoruz. Yemekleri büyük bir özenle hazırlayıp ikram etmek için hazır hale getiriyoruz. Rabbimizin izniyle bu zorlu günleri devlet millet el ele atlatacağız."

Bölgede çalışan ekiplerden de bilgi alan Başkan Kılıç, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

- Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluştu

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında depremlerden etkilenen çocuklarla buluşarak, sohbet etti.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Kahramanmaraş ziyaretinde afetzede çocuklarla bir araya geldi.

Kılıç, "Devletimiz çok güçlü, depremin yapısal izlerini siliyor. Bizler de psikolojik izlerini silmek için elimizden gelen desteği veriyoruz. Hem büyüklerin ama özellikle de çocukların yüzünü güldürmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

- Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Özdemir, şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Halid Yıldız ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık tarafından özel bir tesiste düzenlenen iftar programına, şehit yakınları ve gaziler ile Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat ve Kaymakamlık personeli katıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kaymakam Yıldız da şehit yakınları ve gazilere kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

Programda Havza Müftülüğü personeli tarafından şehitler için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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