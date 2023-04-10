"Yakakent Kitap Okuyor" projesi için protokol imzalandı

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SAMSUN (AA) - Yakakent Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Yakakent Kitap Okuyor" projesinin protokolü imzalandı.

Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında temin edilen kitaplar Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek tarafından öğrencilere hediye edildi.

Kıyma, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde üç farklı kategoride beşer kitabın okunacağı projenin öğrencilere ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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