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Samsun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Samsun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak, Salıpazarı, Havza, Alaçam, Bafra ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kavak Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Seyfettin Güveli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Emniyet Müdürü Güveli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, polis memurları, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Programın ardından Güveli, makamında tebrikleri kabul etti.

- Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

Daha sonra Şehit Polis Memuru Atakan Arslan'ın Tepealtı Mahallesi'nde bulunan kabri ziyaret edildi. Burada şehit polis ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Törene Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Samet Kuruçelik, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve polisler katıldı.

- Havza

Havza Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, İlk Kıvılcım Şehitler Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Balcı'nın yanı sıra Havza İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Vedat Boyraz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Erhan, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, protokol üyeleri ile emniyet mensupları katıldı.

Törenin ardından ilçe mezarlığına geçilerek şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

- Alaçam

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin personelin gününü kutladı.

- Bafra

Bafra Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunumu yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Terme

Terme ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, polis memurları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Ladik

Ladik'te de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Dinç tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, daire amirleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

Dinç, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Akpınar Fen Lisesi'nde yapılan etkinlikle tiyatro oyunu sahnelendi ve günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

etkinliği düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


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