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Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Samsun ve çevre illerde kutlandı

AA

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Samsun ve çevre illerde kutlandı

SAMSUN (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da tören düzenlendi.

Samsun'da İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Amiral Ahmet Bahadır, 19 Mayıs Polis MYO Müdürü Ogün Şahin, Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve emniyet mensupları katıldı.

- Tokat

Tokat'ta İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın, Tokat Emniyet Müdürlüğü önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Emniyet Müdürü Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Terör ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve genel asayiş düzeninin sağlanmasına yönelik kesintisiz olarak sürdürdüğünüz azimli ve kararlı çalışmaların yanı sıra koronavirüs salgınında ve deprem felaketinde de almış olduğumuz görevler ile halkımıza daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek sunmak için çalışan, teşkilatımızın siz değerli mensuplarına gösterdiğiniz üstün gayret fedakarlık ve özveri için teşekkür ederim." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

- Sinop

Sinop'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, İl Emniyet Müdürü Çetiner'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

Kent mezarlığındaki törende ise şehitler için dua edildi. Ardından şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

- Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ile teşkilat mensupları katıldı.

Buradaki törenin ardından öğle namazı öncesi Ahmet Yesevi Camisi'nde şehitler ve hayatını kaybeden polisler için mevlit okutuldu.

- Çorum

Çorum'da Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene katılan emniyet mensuplarının gününü kutlayan Gülser, daha sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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