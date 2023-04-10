AK Parti'li Canikli'nin ağabeyi Muhsin Canikli'nin cenazesi Samsun'da toprağa verildi

Nisan yağmuru adeta şifa kaynağı! öyle faydaları var ki...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin vefat eden ağabeyi Muhsin Canikli Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası Muhsin Canikli'nin cenazesi Büyük Cami'ye getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Muhsin Canikli'nin cenazesi Asri Mezarlık'a defnedildi.

Cenazeye, Canikli ailesinin yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, partililer ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.