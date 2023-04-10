Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde Emniyet Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehit polis memurlarının kabirleri ziyaret edildi.

Vatani görevini yaparken şehit düşen polis memurları Oktay Uçar ve Ali Kesimoğlu'nun kabirlerini ziyaret eden meslektaşları, şehitler için dua okudu.

Polisler daha sonra Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliğini de ziyaret ederek dua okudu.

Ziyarete, Bafra Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, ilçe emniyet birim amirleri de katıldı.

- Deprem bölgesinden dönen Kaymakam Nayman çiçekle karşılandı

Deprem bölgesinde görevlendirilen Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, görev süresini tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ta görev yapan Nayman, 61 günlük görev süresinin ardından ilçeye döndü.

Kaymakam Nayman'ı Samsun Amasya il sınırında, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Türk Kızılay Havza Temsilciliği üyeleri, Kahramanmaraş ve Elbistan’da geçici görevli iken Kaymakam Nayman ile bölgede çalışan Havza Belediyesi personeli, muhtarlar ile bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Karşılamada Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu tarafından Kaymakam Nayman'a çiçek takdim edildi.

Kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür eden Nayman, iki şeyle çok gurur duyduğunu ifade ederek, "İlki depremlerin ardından bölgeye ilk yardım tırının Havza'dan gönderilmesi. İkincisi ise nüfusuna göre Havza'nın bizim sorumluluk alanımıza en çok yardımı gönderen ilçelerden biri olması. İnşallah bu birlik ve beraberlik ile bölgedeki yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke, tüm deprem bölgesinde çalışmalara devam ediliyor. Buraya kadar zahmet eden herkese teşekkür ederim." dedi.

Karşılamanın ardından kurban kesilerek dua edildi.

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