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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lider Samsunspor, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak

AA

Lider Samsunspor, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Ligde 63 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Samsunspor'da kart cezalısı Yusuf Abdioğlu, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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