Lider Samsunspor, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.



Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.



Ligde 63 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un 6 puan önünde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda Tuzlaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



Samsunspor'da kart cezalısı Yusuf Abdioğlu, Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

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