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Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Alaçam Emniyet Müdürü Erol Can Keskin ve beraberindeki polisler Kaymakam Fikret Zaman'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Zaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Zaman, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Alaçam'da da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylıklar ve başarılar dilerim." dedi.

Alaçam Emniyet Müdürü Keskin, Türk polisi olarak her zaman görevlerinin başında olduklarını söyledi.

- Bafra ve Yakakent'te şehitler için mevlit okutuldu

Bafra ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü nedeniyle şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyük Camii'nde düzenlenen programa, Bafra Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Bafra Belediye Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Rasim Dinç, MHP Bafra ilçe Başkanı Barbaros Turna ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Necmettin Kayar'ın okuduğu duanın ardından Büyük Camii müezzini Hayri Kol, Gazipaşa Cami İmam Hatibi Sacid Akçay, Site Cami İmam Hatibi Kadem Aslan, Çarşı Cami İmam Hatibi Abdullah Aslan Kur'an tilavetini, Aktekke Kur’an Kursu Müdürü Enver Çakıroğlu ve Yeni Cami İmam Hatibi Burhan Uçar Mevlidi şerif-i okudu.

Yakakent ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

Yakakent Merkez Cami'de düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen polisler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programa Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve emniyet teşkilatında görevli memurlar katıldı.

Kılıç, "Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, tüm emniyet mensuplarımıza sevdikleriyle huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.

- Terme'de polisler için iftar programı düzenlendi

Terme’de Türk Polis Teşkilatının 178'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen iftara Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ile polis memurları katıldı.

Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178’nci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarımızla iftar yemeğinde bir araya geldik. Halkın güven ve huzurunun temini adına mesai kavramı gözetmeksizin 7/24 görevi başında bulunan polisimizin Polis Haftası’nı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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