KARADENİZBİRLİK, ekim öncesi üreticiye 80 milyon lira kredi desteği verdi

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (KARADENİZBİRLİK), yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklara ekim öncesi 33 milyon lira nakdi, 47 milyon lira tutarında ayni olmak üzere toplam 80 milyon lira tutarında kredi desteği sağlandığını bildirildi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı tohum ekilişi öncesinde üreticilere destekte bulunduklarını belirtti.

Geçen yıl birliğin 75 bin ton yağlık ayçiçeği alımı yaparak üreticiye toplam 800 milyon lira ödediğini hatırlatan Erarslan, şöyle devam etti:

"2023 yılında yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza destek veriyoruz. Ekim öncesi 33 milyon lira nakdi ve 47 milyon lira tutarında ayni olmak üzere toplam 80 milyon lira tutarında kredi dağıtımında bulunduk. KARADENİZBİRLİK, dün olduğu gibi bugün de üreticinin yanındadır, yarın da olmaya devam edecektir. KARADENİZBİRLİK, piyasa şartları çerçevesinde üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve üreticinin sigortası olmayı sürdürecektir. Birliğimiz, tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devam etmesi yönünde her zaman seferber etmiştir."

Erarslan, Birliğin yerli üreticileri Avrupa üreticisi seviyesine getirme çabalarının devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti.

"Bu çerçevede devletin önemli desteği gerekmektedir. Tabii ki tüm sektörlerin olduğu gibi bizlerin de çeşitli beklentileri bulunmaktadır. Kısaca, birliklere ürün alımlarında kaynak olarak, en azından düşük faizli kredi sağlanması birliklerimizin hayatiyeti bakımından önem arz etmektedir. 2022 yılı dış piyasa fiyatlarındaki düşüş ile ithal vergilerinin sıfırlanması sonucu yerli üretime talep düşmüş ve kooperatiflerimize planlananın çok üzerinde ürün teslimatı yapılmıştır. Bu da mali açıdan zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Buna rağmen üreticilerimizin tüm alacakları ödenerek mağduriyet yaşatılmamıştır. İçerisinde bulunduğumuz yıl itibariyle ham madde üretim maliyetleri ve ithal fiyatlarındaki belirsizlik devam etmektedir."







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