Bafra ilçesinde Millet Bahçesi yapılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yapılacak Millet Bahçesi Projesi'nde çalışmalara başlandı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bafra'ya kazandırılacak Millet Bahçesi Projesi'nde ilk kazma vuruldu.

Kızılırmak sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan 310 bin 106 metrekarelik alan üzerine Karadeniz bölgesinin en büyüğü olma özelliğine sahip Bafra Millet Bahçesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Daha çok yeşil” anlayışı doğrultusunda başlatılan ve Bafra Belediyesinin de proje başlangıcından itibaren üzerinde hassasiyetle durduğu projenin açık alanı içinde 1145 metrekarelik Çocuk Oyun Alanı, 3 bin 352 metrekarelik Çocuk Oyun Köyü Alanı, 368 metrekarelik Fitness Alanı, 7 bin 256 metrekarelik Biyolojik Gölet Alanı, 850 metre uzunluğunda Bisiklet Yolu Parkuru, bin 104 metre uzunluğunda Koşu Yolu ve 920 metrekarelik Güreş Meydan Alanı ve oturma alanları yapılacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, alanda incelemelerde bulunarak, "Bu proje Bafra'mızın en gözde, en kıymetli projelerinden biridir ve Bafra'mız her şeyin en güzeline layıktır. Bugün Bafra'mıza kazandırılacak olan projemizde gelinen aşamanın mutluluğunu yaşıyor, tez zamanda ilçemizde yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. Projemizin hizmete başlamasıyla birlikte Kızılırmak Sedde Boyu bambaşka bir kimliğe bürünecek ve ilçemizde dört mevsim sosyal yaşam alanı oluşturulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, süreci baştan sona büyük bir özveri ile takip eden AK Parti Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan’a, yine bölge milletvekillerimiz Sayın Ahmet Demircan’a, Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’a, Sayın Fuat Köktaş’a, Sayın Orhan Kırcalı’ya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’e, il ve ilçe yönetimlerimize ve kadirşinas halkımıza teşekkür ediyorum. Bu kapsamda projemizin ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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