İlçede kurdukları tesiste günde 7 ton tatlı imal ediyorlar

Bu adam 30 bin yıl önce yaşadı!

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) da destek alarak yatırım yapan girişimci, kurduğu tesiste günde 7 ton tatlı imal ederken 50 kişiye de istihdam sağlıyor.

Girişimci Ali Turan, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde 80 milyon lira yatırımla 5 bin metrekare üretim alanına sahip gıda imalat tesisi kurdu.

Yatırımın 3 milyon liralık kısmında TKDK desteğinden yararlanan Turan, ilk etapta ilçede 50 kişiye iş imkanı sundu.

Turan, AA muhabirine, tesisin şu an için 80 milyon liraya mal olduğunu, yapılacak ilave yatırımlar ile bu rakamın 100 milyon liraya çıkacağını söyledi.

Baklava çeşitlerinin yanı sıra burma kadayıf, tel kadayıf, ekmek kadayıfı, şekerpare ve su böreği gibi unlu mamuller ürettiklerini anlatan Turan, "Bu yatırımın büyük kısmını öz kaynaklardan karşıladık,3 milyon liralık kısmında ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibe programından yararlandık. Şu anda 50 kişiyle işbaşı yaptık. Makine ekipmanlarımız ve yatırımımız tamamlandığında 300 kişiye kadar istihdam sağlayacağız." dedi.

Günlük yaklaşık 7 ton tatlı üretimi yaptıklarına işaret eden Turan, tam kapasiteye ulaştıklarında günlük üretimlerinin 50 tona çıkacağını belirterek, "Hedefim halihazırda 4 ilde bulunan imalathanelerimizi Havza’da birleştirmek, Türkiye’nin tamamına ürün dağıtımı yapmak. Sadece taze ıslak tatlı olarak değil ürün çeşitliliğini artırarak ambalajlı ürün çeşitleri de üreterek ülke çapında üretim yapmayı planlamaktayım." diye konuştu.

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