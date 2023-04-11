Samsun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.



Samsun-Ordu kara yolu Eğercili mevkisinde, Samsun istikametine giden Ş.U'nun (64) kullandığı 55 BS 275 plakalı yolcu otobüsü ile İsmet Bozdemir (56) idaresindeki kavşaktan dönen 55 ACM 463 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bozdemir, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförü Ş.U, gözaltına alındı.



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