OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

AA

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hasta hayvanın tedavisi yapıldı.

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kamil Serdar İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Gürcistan'dan getirilen yaralı ve hasta hayvanların tedavisinin yapıldığını söyledi.

Hastane cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji klinikleri olduğunu, son olarak yabani hayvan hastalıkları bölümünün açıldığını belirten İnal, "Hayvan hastanemizde 2021 yılında 881’i operasyon olmak üzere toplamda 11 bin 212 tedavi gerçekleştirdik bu sayıyı 2022 yılında ise bin 197'si operasyon olmak üzere toplamda 24 bin 721 tedavi sayısına yükselttik. 2023 yılındaki sayısal verilerin de bir önceki yıla göre artış göstereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

İnal, tüm branşlarda cerrahi operasyon yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz 7 gün 24 saat acil hizmeti vermektedir. Rutin basit operasyonlarla beraber uzmanlık gerektiren cerrahi operasyonlar da hastanemizde büyük rahatlıkla uzman ekipler tarafından yapılıyor. Onun dışında basit aşı, çip, parazit uygulamaları hastanemizde uygulanmakta. Gereken bütün hizmetleri hayvanların iyileştirilmesi için seferber ediyoruz. 2023 yılı itibariyle online randevu sistemine geçtik. Uygulama sayesinde hasta sahipleri öncelikle sisteme giriş yaparak hastalarını tanımlıyorlar. Bu hastaları bize neden getirdiklerine dair bir bölümü doldurup ilgili tedavi bölümünü seçiyorlar. Bu durum bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Biz sabah işe başladığımızda hangi hastanın hangi saatte geleceği, hangi şikayetlerle başvurduğunu direkt görebiliyoruz. Bu sayede hastalara uzmanlık gerektiren bir sağlık çalışanımızı yönlendiriyoruz. Hasta sahiplerinin bekleme süresini de azaltarak etkin bir hizmet sağlıyoruz."

Sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik Samsun Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarına da değinen İnal, "Protokol kapsamında yaralı sokak hayvanları hastanemiz tarafında teslim alınıyor. Protokol kapsamında 1540 hasta sokak hayvanın tedavisini de gerçekleştirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin hayvan rehabilitasyon merkeziyle birlikte çalışıyoruz. Buradaki hayvanların uzmanlık gerektiren müdahalelerini hastanemizde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yabani hayvanların tedavisi de yapılıyor

İnal, yabani hayvan hastalıkları bölümünün hizmete girmesiyle başta göçmen kuşlar olmak yabani hayvanlara sağlık hizmeti verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2022 yılında 124 tane yabani hayvanı tedavi ettik. Bu kliniğimizde karaca, tilki, baykuş ve şahin gibi hayvanların tedavileriyle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle bölgemiz kuşların göç yolunda bulunması nedeniyle çok sayıda yırtıcı kuşu da sıklıkla kliniğimizde ağırlıyoruz. Hastanemizin açıldığı 2010 yılından bugüne kadar birçok hayvanımızı iyileştirdik. Her yıl tedavi edilen hayvan sayısını artırarak bölgeye en iyi hizmeti verme amacındayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Samsun'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ...
İlçede kurdukları tesiste günde 7 ton tatlı imal ediyorlar
YEREL HABERLER İlçede kurdukları tesiste günde 7 ton tatlı imal ...
Bafra ilçesinde Millet Bahçesi yapılıyor
YEREL HABERLER Bafra ilçesinde Millet Bahçesi yapılıyor
KARADENİZBİRLİK, ekim öncesi üreticiye 80 milyon lira kredi desteği verdi
YEREL HABERLER KARADENİZBİRLİK, ekim öncesi üreticiye 80 milyon lira ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını ...
2 Slovakyalıya, biyoçeşitliliğe zarar vermekten 488 bin TL ceza
YEREL HABERLER 2 Slovakyalıya, biyoçeşitliliğe zarar vermekten 488 ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Lider Samsunspor, yarın sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Lider Samsunspor, yarın sahasında Tuzlaspor ile ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı ...
AK Parti'li Canikli, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER AK Parti'li Canikli, ağabeyini son yolculuğuna ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Hüseyin Eroğlu: Süper Lig için 2 galibiyet yeterli olacak
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: Süper Lig için 2 galibiyet yeterli ...
AK Parti'li Canikli'nin ağabeyi Muhsin Canikli'nin cenazesi Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER AK Parti'li Canikli'nin ağabeyi Muhsin Canikli'nin ...
Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü Samsun ve çevre illerde kutlandı
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ...
Samsun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Samsun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. ...
"Yakakent Kitap Okuyor" projesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER "Yakakent Kitap Okuyor" projesi için protokol ...
Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 178'inci yılında şehitler anıldı
YEREL HABERLER Samsun'da Polis Teşkilatı'nın 178'inci yılında ...
Caminin bağış kutusundan hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Caminin bağış kutusundan hırsızlık yapan kişi ...
Polisin kullandığı motosikletin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Polisin kullandığı motosikletin çarptığı yaya ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Termeli kadınlar kermes geliriyle konteyner bağışı yaptı
YEREL HABERLER Termeli kadınlar kermes geliriyle konteyner bağışı ...
Tarımda uydu ve İHA verileri ile verim artırılabilir
YEREL HABERLER Tarımda uydu ve İHA verileri ile verim artırılabilir
Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası Samsun'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.