OMÜ "Sektör Kampüste Programı" paydaşları arasında yer aldı

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) "Sektör Kampüste Programı" paydaşları arasında yer aldığı bildirildi.

OMÜ'den yapılan yazıl açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji ekosisteminin birikimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Sektör Kampüste Programı"nın tanıtım töreninin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Tören kapsamında program paydaşları arasında yer alan OMÜ ile TÜBİTAK arasında protokol imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, imzalanan protokol ile öğrencilerin istihdam şansının yükseleceğini, program sayesinde sektörü kampüse taşıyarak öğrencilere ders verilmesinin sağlanacağını belirterek,"Biz sektörün ihtiyacına tekabül eden dersleri seçmeli ders olarak yerleştireceğiz. Öğrencimiz burada özellikle staj ve istihdam konusunda sektörün beklentisini karşılayacağı için istihdam şansı yükselecek." ifadelerini kullandı.

Program sayesinde aynı zamanda üniversite ile paydaşların ortak hareket edeceğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"OMÜ, Türkiye'deki 20 üniversiteden birisi oldu. Bu protokol bizim sektörde kuracağımız ortaklıklara taban oluşturacak. Sektör kampüste projesi üniversitelere yeni bir vizyon belirledi. Üniversitenin ve sanayinin işbirliği beklenen bir durumdu. Artık sıra buluşmaya ve kaynaşmaya geldi."

Sektör Kampüste Programı kapsamında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde Batarya Yönetim Sistemi Tasarımına Giriş, Uydu Teknolojileri ve Pazarı, Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisine Giriş, Uzay Radyasyon Ortamı ve Etkileri, Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisine Giriş ve Enerji Odaklı Kimyasal Süreçlerin Bilgisayar Destekli Modellemesi derslerinin seçmeli olarak öğrenciler için eklendiği duyuruldu.

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